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НовостиОбщество3 апреля 2023 7:34

У ярославны с «Якарты» списались 306 рублей за проезд в новом автобусе

Рассказываем, что делать в такой ситуации
Полина Вачнадзе
Жительница Ярославля рассказала, как неудачно оплатила проезд в новом автобусе картой.

Жительница Ярославля рассказала, как неудачно оплатила проезд в новом автобусе картой.

Фото: Правительство Ярославской области

Жительница Ярославля Жанна К. в группе «Подслушано в Ярославле» рассказала, как неудачно оплатила проезд в новом автобусе картой.

- Ехала на самом дорогом автобусе Ярославля №41б. Как законопослушный человек купила «Якарту» в универсальной кассе на Московском вокзале. Пополнила на 320 рублей. Приложила к устройству в вышеуказанном автобусе и, о чудо, остаток 14 рублей. Итого с остановки «Суздальское шоссе» до остановки «Дядьковская» цена поездки 306 рублей. Водитель не знает, куда обращаться, - пишет женщина.

Она позвонила по телефону горячей линии 122. Оператор посоветовал приехать и написать заявление о некорректном списании денежных средств. Деньги пообещали вернуть.

Но в комментариях к посту Ярославне дали более ценный совет, который может пригодиться и другим пассажирам, оказавшимся в подобной ситуации.

- Установите приложение «Транспортная карта» и посмотрите остаток там. У меня было 100 рублей на «Якарте» и тоже при первой поездке написали, что остаток 14 рублей. Но по итогу все нормально, списалось как и положено 32 рубля. Видимо, это визуальный баг, - пишет Ольга Т.