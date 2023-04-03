В Ярославской области ожидаются перебои в работе телевизоров

С 3 по 7 апреля в Ярославской области из-за профилактических работ ожидаются сбои в теле- и радиовещании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе, с 3 по 7 апреля, в Ярославской области из-за профилактических работ ожидаются сбои в теле- и радиовещании. О неполадках предупредили в РТРС по Ярославской области.

Во время работ не будет работать большая часть привычных ярославцам каналов, которые входят в первый и второй мультиплексы.

- Плановое проведение профилактических работ необходимо для выявления возможных неполадок и увеличения срока службы оборудования, - пояснили в ведомстве.

3 апреля с 11:00 до 17:00 не будут работать первый и второй мультиплексы в Кукобое. 4 апреля с 11:00 до 17:00 отключат телевещание в Михалково, а 5 апреля в то же время – в Заднево.

6 апреля РТРС-1 и РТРС-2 с 11:00 до 17:00 не будут работать в Арефино. 7 апреля с 10 утра до 16:00 ожидаются перебои вещания радио «Маяк» и телеканала «Дисней» в Рыбинске, в Любиме будут проблемы с просмотром РТРС-1 и РТРС-2, а также Радио Россия.