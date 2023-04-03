В Ярославле заделали яму, в которой в первый день работы застрял новый автобус

Яму, в которой застрял новый автобус, заделали на следующий день. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

На Ленинградском проспекте в Ярославле заделали большую яму, в которой в первый же день работы застрял новый автобус. Он ехал по маршруту №8, в салоне в момент ЧП находились пассажиры. Их пришлось высадить, водитель остался дожидаться подмоги.

Фото и видео желтого автобуса, попавшего в ямочный плен, сразу же разлетелись по соцсетям. И резонанс принес свои плоды – уже на следующий день, 2 апреля, яму заделали. Ярославцы оценили такую оперативность и предложили устроить челлендж.

- Водители новеньких желтеньких автобусов, надежда, видимо, только на вас. Найдите самую большую яму по вашему маршруту и застряньте в ней. Может хоть так руководство города зашевелится с ремонтом дорог. Ну, как еще им донести? Автобусы новые пожалейте, как можно было их выпускать на такие ужасные дороги? – пишет аноним в группе «Подслушано в Ярославле» Вконтакте.

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