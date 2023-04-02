В музыкальных учреждениях Ярославской области 1 апреля звучала музыка Сергея Рахманинова

Наш регион присоединился к всероссийской акции «День Рахманинова» Фото: Правительство Ярославской области

Вчера, 1 апреля, великому русскому композитору, пианисту и дирижеру Сергею Васильевичу Рахманинову исполнилось 150 лет. Ярославской область присоединилась к всероссийской акции «День Рахманинова». В субботу в музыкальных учреждениях региона звучала музыка Рахманинова.

- На сцене концертного зала имени Л.В. Собинова Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр под управлением народного артиста России Мурада Аннамамедова сыграл симфонию №2 и музыку из оперы «Алеко», - рассказали в правительстве региона.

Помимо этого, 31 марта в Ярославле открылась выставка «Сергей Рахманинов: «Я – русский композитор». В филармонии создан коллаж из изображений музейных предметов, по QR-коду можно прослушать аудиофайлы, часть которых – в исполнении маэстро.