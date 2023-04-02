В Первомайском районе Ярославской области благоустроят парк Фото: Правительство Ярославской области

В поселке Пречистое Первомайского района Ярославской области скоро начнут благоустраивать парк «Леса». Его территория достаточно большая, поэтому первый и второй этапы работы проведут в этом году, а третий – в 2024.

- Пешеходную зону в парке вымостят тротуарной плиткой, уложат новый рулонный газон, разобьют цветники. Обустроят велопарковки, установят новые опоры со светодиодными светильниками. Кроме того, в парке смонтируют детскую спортивно-игровую площадку, приведут в порядок водоем и укрепят его откосы, - рассказали в правительстве региона.