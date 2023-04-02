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НовостиПроисшествия2 апреля 2023 13:11

Поездка в такси обошлась нетрезвому ярославцу в шесть тысяч рублей

Он не смог сам оплатить услуги такси и отдал свою карту водителю
Анастасия ГОЛУБЕВА
Поездка в такси обошлась нетрезвому ярославцу в шесть тысяч рублей

Поездка в такси обошлась нетрезвому ярославцу в шесть тысяч рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полицию Ярославля поступило сообщение о хищении денежных средств с банковской карты. Выяснилось, что нетрезвый ярославец вызвал себе такси. Позднее он не смог самостоятельно оплатить эту поездку и поэтому дал свою карту водителю. 21-летний злоумышленник, воспользовавшись ситуацией, через банкомат перевел с карты пассажира на другой счет шесть тысяч рублей.

- Полицией по Фрунзенскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». В соответствии с данной статьей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.