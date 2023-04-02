В Ярославской области собираются разработать типовые правила благоустройства. ФОТО: страница Михаила Евраева ВКонтакте

Вчера, 1 апреля, губернатор региона Михаил Евраев прошелся по центру Ярославля с инспекцией и остался не очень доволен ее результатами.

Глава области отметил, что заборы, фасады, столбы и другие общественные места заклеены объявлениями и выглядят запущено и неряшливо. Эту проблему будут решать путем привлечения к ответственности тех, кто в этих объявлениях рекламируется.

- Будем работать с собственниками. Сначала по-доброму. Но недолго. Если действий не последует, перейдем к Кодексу административных правонарушений, - сказал Михаил Евраев. - Разрабатываем типовые правила благоустройства. Они будут обязательны для всего региона и включат единые решения по тем вопросам, которые сейчас возникают к содержанию имущества. Много замечаний к работе административно-технических, жилищных и контрольно-ревизионных инспекций. То, как сейчас реагируют на нарушения контролирующие органы, меня категорически не устраивает. Будем перестраивать систему.