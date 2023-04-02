В Ярославле пропал 17-летний подросток. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле идут поиски 17-летнего Алексея Чуракова. Подросток вчера, 1 апреля, ушел из школы в Дзержинском районе города и не вернулся домой.

Приметы пропавшего: на вид 16-17 лет, рост 164 сантиметра, худощавое телосложение и темные волосы.

Молодой человек был одет в черную жилетку с капюшоном, темно-синюю толстовку, светло-голубые джинсы и белые кроссовки.

- Всех кто располагает информацией о местонахождении пропавшего подростка, или видео его с момент пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция. 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас, - сообщили в поисково-спасательном отряде.