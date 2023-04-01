Глава Ярославской области проведет прямую линию с жителями региона

12 апреля губернатор Ярославской области Михаил Евраев ответит на вопросы жителей региона. Фото: Правительство Ярославской области

12 апреля губернатор Ярославской области Михаил Евраев ответит на вопросы жителей региона. Прямая линия начнется в 19 часов, транслировать ее будут телеканал «Россия-24», радио «Маяк» и «Радио России».

Вопросы главе области принимают до 11 апреля по номеру 122. Обратиться к губернатору можно и во время прямой линии по телефону 8-800-505-63-43.

Кроме того, обращение можно направить на электронный адрес VoprosEvraevy@yarregion.ru, а также помощью формы обратной связи в социальной сети «ВКонтакте».

Видеовопросы принимаются в мессенджерах («Viber», «Whatsapp», «Telegram») по номеру 8-906-635-91-48.

Обращения, которые не успеют рассмотреть во время эфира, передадут в аппарат главы Ярославской области. Ответы получат все заявители, указавшие контактные данные.