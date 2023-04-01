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НовостиОбщество1 апреля 2023 16:23

Глава Ярославской области проведет прямую линию с жителями региона

Она пройдет 12 апреля
Полина Вачнадзе
12 апреля губернатор Ярославской области Михаил Евраев ответит на вопросы жителей региона.

12 апреля губернатор Ярославской области Михаил Евраев ответит на вопросы жителей региона.

Фото: Правительство Ярославской области

12 апреля губернатор Ярославской области Михаил Евраев ответит на вопросы жителей региона. Прямая линия начнется в 19 часов, транслировать ее будут телеканал «Россия-24», радио «Маяк» и «Радио России».

Вопросы главе области принимают до 11 апреля по номеру 122. Обратиться к губернатору можно и во время прямой линии по телефону 8-800-505-63-43.

Кроме того, обращение можно направить на электронный адрес VoprosEvraevy@yarregion.ru, а также помощью формы обратной связи в социальной сети «ВКонтакте».

Видеовопросы принимаются в мессенджерах («Viber», «Whatsapp», «Telegram») по номеру 8-906-635-91-48.

Обращения, которые не успеют рассмотреть во время эфира, передадут в аппарат главы Ярославской области. Ответы получат все заявители, указавшие контактные данные.