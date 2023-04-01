В доме на улице Кустова в Рыбинске установили подъемник для ребенка-инвалида

В 2023 году в Рыбинске по программе "Доступная среда" оборудуют четыре дома. Фото: Администрация Рыбинска

В 2023 году в Рыбинске по программе "Доступная среда" оборудуют четыре дома. В девятиэтажке на улице Кустова уже сделали электрический подъемник, которым будет пользоваться ребенок-инвалид.

- Поступило обращение от мамы мальчика с серьезным заболеванием опорно-двигательного аппарата, им нужен был доступ в жилое помещение, - рассказал заместитель главы по архитектуре и градостроительству Алишер Рустамов. - Рассматривался вариант установки пандуса, но конструкция получалась слишком громоздкой, перекрывала домовые коммуникации, было принято решении об установке компактного электрического подъемника.

Подрядчик сделал подъемник за неделю. Чтобы уберечь его от вандалов, рядом установят камеру видеонаблюдения. Пульт управления подъемником будет находиться у семьи ребенка.

Финансирование программы, которая будет действовать до 2025 года, идет из областного бюджета. Чтобы принять в ней участие необходимо подать заявление.