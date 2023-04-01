В Ярославской области почти пять месяцев разыскивают 42-летнюю женщину

В Ярославской области почти пять месяцев идут поиски 42-летней Наталии Барабановой. Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославской области уже почти пять месяцев идут поиски 42-летней Наталии Барабановой. Последний раз женщину видели в середине ноября прошлого года на территории храма села Давыдово Борисоглебского района. Куда женщина направилась после посещения церкви, не известно.

- По факту безвестного исчезновения Наталии Барабановой проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Приметы женщины: среднего телосложения, волосы темные, короткие, глаза карие, на левой щеке шрам. Известно, что в момент исчезновения была одета в куртку голубого цвета и коричненые замшевые ботинки.

Если вам что-то известно о местонахождении Наталии Барабановой, сообщите по телефонам ОМВД России по Ростовскому району 8 (48536) 6-08-65, либо дежурному по СУ СК России по Ярославской области 8(962)209-00-08.

В Ярославле с 29 марта идут поиски Натальи Молодцовой.