На Волжском мосту демонтировали 17-метровые балки над проезжей часть улицы Рыбинской

Ремонт Волжского моста в Рыбинске идет по графику. Фото: Администрация Рыбинска

Ремонт Волжского моста в Рыбинске идет по графику. Об этом сообщили в администрации города.

- За прошедшую неделю подрядчик выполнили работы по демонтажу 17-метровых балок над проезжей частью улицы Рыбинской. Их проводили в ночное время для обеспечения безопасности движущегося под мостом транспорта, - уточнили в администрации.

Как только придут заказанные сборные железобетонные конструкции, начнется их монтаж. - Идут подготовительные работы к опалубке для заливки монолитной плиты на уже подготовленных участках, - рассказал заместитель главы по архитектуре и градостроительству Алишер Рустамов.

Монолитная плита, которая будет залита сразу на месте, придаст конструкции моста большую прочность, устойчивость к разрушению. Вместе с ребрами жесткости обеспечит надежность эксплуатации мостовых перекрытий.