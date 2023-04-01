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НовостиОбщество1 апреля 2023 11:16

На Волжском мосту демонтировали 17-метровые балки над проезжей часть улицы Рыбинской

Работы проводили в ночное время
Полина Вачнадзе
Ремонт Волжского моста в Рыбинске идет по графику.

Ремонт Волжского моста в Рыбинске идет по графику.

Фото: Администрация Рыбинска

Ремонт Волжского моста в Рыбинске идет по графику. Об этом сообщили в администрации города.

- За прошедшую неделю подрядчик выполнили работы по демонтажу 17-метровых балок над проезжей частью улицы Рыбинской. Их проводили в ночное время для обеспечения безопасности движущегося под мостом транспорта, - уточнили в администрации.

Как только придут заказанные сборные железобетонные конструкции, начнется их монтаж. - Идут подготовительные работы к опалубке для заливки монолитной плиты на уже подготовленных участках, - рассказал заместитель главы по архитектуре и градостроительству Алишер Рустамов.

Монолитная плита, которая будет залита сразу на месте, придаст конструкции моста большую прочность, устойчивость к разрушению. Вместе с ребрами жесткости обеспечит надежность эксплуатации мостовых перекрытий.