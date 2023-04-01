У Данилова в ДТП два человека погибли, один госпитализирован

Вечером 31 марта погибли водитель и пассажир "Лады". Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Вчера, 31 марта, около пяти часов вечера, у Данилова произошла авария. Водитель "Лады Гранты" при выезде на трассу М8 проигнорировал знак "Уступите дорогу" и не пропустил МАН.

Итог такой невнимательности - двое погибших и один пострадавший.

- Погибли водитель и пассажир "Лады", мужчины 30 и 20 лет. Пассажир легкового автомобиля, 20-летний мужчина, госпитализирован, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Все обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.

Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. При дожде видимость на дороге снижается, асфальт становится скользким, что приводит к ухудшению сцепления шин с дорожным покрытием. Особенно опасны резкие маневры и движение с высокой скоростью, так как на мокрой дороге тормозной путь транспортных средств значительно увеличивается.