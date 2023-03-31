В Ярославле третьи сутки ищут 54-летнюю женщину

Приметы пропавшей. ФОТО: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Ярославской области

В Ярославле третьи сутки ищут 54-летнюю Наталью Молодцову. С 29 марта о ней ничего неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, среднее телосложение, короткие русые волосы и серые глаза.

Наталья была одета в черную куртку, черные брюки и темные ботинки.

- Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, - сказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Ярославской области.