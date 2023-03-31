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НовостиПроисшествия31 марта 2023 14:02

Рыбинца оштрафовали на 20 тысяч рублей за оскорбление сотрудника полиции

Мужчина также угрожал участковому расправой
Анастасия ГОЛУБЕВА
Рыбинца оштрафовали на 20 тысяч рублей за оскорбление сотрудника полиции

Рыбинца оштрафовали на 20 тысяч рублей за оскорбление сотрудника полиции

Фото: Даниил ОПАРИН

В Рыбинске 42-летнего местного жителя признали виновным по статье «Угроза применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Участковый приехал в одну из квартир на проспекте Ленина, чтобы проверить поступивший вызов. Сотруднику полиции сообщили, что нетрезвый хозяин квартиры оставил открытой незажженную газовую конфорку. Такая халатность обошлась мужчине достаточно дорого.

- При выяснении обстоятельств происшествия виновный с целью воспрепятствования законным действиям сотрудника полиции в грубой нецензурной форме оскорблял его, угрожая убийством. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.