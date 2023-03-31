Рыбинца оштрафовали на 20 тысяч рублей за оскорбление сотрудника полиции Фото: Даниил ОПАРИН

В Рыбинске 42-летнего местного жителя признали виновным по статье «Угроза применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Участковый приехал в одну из квартир на проспекте Ленина, чтобы проверить поступивший вызов. Сотруднику полиции сообщили, что нетрезвый хозяин квартиры оставил открытой незажженную газовую конфорку. Такая халатность обошлась мужчине достаточно дорого.

- При выяснении обстоятельств происшествия виновный с целью воспрепятствования законным действиям сотрудника полиции в грубой нецензурной форме оскорблял его, угрожая убийством. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.