В этом году в ярославские школы пойдут почти восемь тысяч первоклашек Фото: Мэрия Ярославля

В ярославских школах стартовала приемная кампания детей в первые классы. Почти восемь тысяч первоклашек в этом году начнут учиться. Родители могут подать документы придя в школу, а также через портал «Госуслуги».

- Зачисление в школы будет происходить следующим образом: сначала дети категорий граждан, подлежащих приему в первоочередном порядке, затем – дети, имеющие преимущественное право приема, то есть имеющие братьев и сестер, уже обучающихся в этой школе, потом – дети, проживающие на закрепленной территории. С 6 июля при наличии свободных мест школы начнут прием детей, не проживающих на закрепленной территории, - сообщили в мэрии Ярославля.

Прием документов продлится до 30 июня.