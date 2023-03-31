На центральных улицах Ярославля посадят клены и липы Фото: Правительство Ярославской области

На центральных улицах Ярославля посадят новые деревья, вместо тех аварийных, которые ранее были спилены. Пока саженцы закупят только на три улицы – Трефолева, Нахимсона и Кирова. Деньги на эти цели выделил местный меценат Алексей Степанов.

- Специалисты уже начали готовить места для посадок. Определились и с породами деревьев. Это будут клены и липы. К озеленению планируется приступить в мае, - рассказали в правительстве Ярославской области.