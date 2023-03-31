Жители Ярославской области в 2022 году женились чаще, чем разводились

В 2022 году было заключено 8 666 браков. Фото: Тимур ХАНОВ.

ЗАГСы Ярославской области подвели итоги работы за прошлый год. В 2022 году было заключено 8 666 браков, на 9,5% больше, чем в 2021-м. Разводиться ярославцы стали немного реже: оформлены 5 483 развода, что на 1,7% меньше предыдущего показателя.

В прошлом году в регионе появились на свет 9 446 маленьких ярославцев, из них 4 894 – мальчики.

– Важным нововведением 2022 года стал суперсервис «Рождение ребенка», – говорит начальник управления ЗАГС Ирина Колобова. – Это возможность получить электронное медицинское свидетельство о рождении малыша и направить его через портал госуслуг вместе с электронным заявлением о рождении в орган ЗАГС для регистрации. Составление записи акта гражданского состояния в этом случае орган ЗАГС осуществляет без личного присутствия граждан. Далее можно пройти регистрацию в Пенсионном фонде, оформить СНИЛС и сертификат на материнский капитал.

С июля по декабрь на сервисе было оформлено 11 свидетельств о рождении, а за неполных три месяца 2023 года – уже 60.