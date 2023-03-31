В Рыбинске в православные праздники пустят дополнительные автобусы на кладбище

В Рыбинске пустят дополнительные автобусы на кладбище. Фото: Полина Вачнадзе

В Рыбинске 9, 16 и 25 апреля, то есть в Вербное воскресенье, Пасху и Радоницу, пустят дополнительные автобусы до кладбища в Глушицах. Об этом сообщили в администрации города.

От остановки «Железнодорожный вокзал» со стороны театра кукол автобусы будут отправляться в 10:30, от Глушиц – в 12:00.

Стоимость проезда составит 28 рублей, все льготы предоставляются.

В Ярославле на Радоницу, 25 апреля, у кладбищ введут ограничения для автомобилей.