Проезд в автобусах Ярославля можно будет оплатить с помощью брелока или наклейки на телефон

Стоимость «Якарты» - 90 рублей. Фото: Правительство Ярославской области

С 1 апреля на маршруты Ярославля выйдут новые автобусы. Оплатить проезд в них можно будет несколькими способами, какими именно, рассказали в правительстве региона.

- К оплате принимаются банковская карта, персонифицированная электронная транспортная карта, проездные билеты, мобильное приложение «Ярославская область. Транспорт». Также доступна оплата наличными у водителя, – говорит директор департамента транспорта Татьяна Черемных. – Если вы не хотите использовать банковскую карту при проезде, то мы предусмотрели возможность оплаты транспортной «Якартой». Это пополняемая карта для оплаты проезда в транспорте с возможностью использования в качестве проездного билета либо электронного кошелька.

Стоимость «Якарты» - 90 рублей. Она может быть в привычном виде, а может – в форме брелока или наклейки на телефон. Правда, за изыски придется доплатить. Карта-брелок стоит 150 рублей, наклейка – 200.

«Якарта» продается:

- в пункте обслуживания «Яроблтранском» по адресу: улица Советская, 64;

- в пункте обслуживания автовокзала по адресу: Московский проспект, 80а;

- в кассах автовокзала на вокзале Ярославль Главный;

- в 30 павильонах универсальных касс.

Пополнить карту можно на улице Советской, 64, на сайте mykassa.ru, а также в универсальных кассах.