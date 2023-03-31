Жительница Ярославля хотела купить пианино, но лишилась 57 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Ярославля сообщила полиции, что стала жертвой мошенников. В интернете ее заинтересовало объявление о продаже цифрового пианино. Женщина написала продавцу, который предложил продолжить переписываться в мессенджере. Немного погодя, он сообщил покупательнице, что товар уже отправлен.

- Поверив злоумышленникам, пострадавшая перечислила денежные средства в сумме более 57 тысяч рублей на указанный номер. После чего продавец перестал выходить на связь, товар покупателю доставлен не был, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. – Полицией по Фрунзенскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется расследование.