Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 марта 2023 8:19

Жительница Ярославля хотела купить пианино, но лишилась 57 тысяч рублей

Женщине попались мошенники
Анастасия ГОЛУБЕВА
Жительница Ярославля хотела купить пианино, но лишилась 57 тысяч рублей

Жительница Ярославля хотела купить пианино, но лишилась 57 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Ярославля сообщила полиции, что стала жертвой мошенников. В интернете ее заинтересовало объявление о продаже цифрового пианино. Женщина написала продавцу, который предложил продолжить переписываться в мессенджере. Немного погодя, он сообщил покупательнице, что товар уже отправлен.

- Поверив злоумышленникам, пострадавшая перечислила денежные средства в сумме более 57 тысяч рублей на указанный номер. После чего продавец перестал выходить на связь, товар покупателю доставлен не был, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. – Полицией по Фрунзенскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется расследование.