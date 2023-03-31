В Ярославле с 4 апреля центральный ЗАГС будет работать по новому адресу Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле отдел ЗАГС Кировского и Ленинского районов переехал. С 4 апреля он будет принимать жителей по новому адресу – улица Свердлова, 5. Туда же можно обратиться по вопросу выдачи повторных документов — справок и свидетельств.

Адреса других отделов ЗАГСа:

- отдел ЗАГС Ярославского района (Московский проспект, 11/12);

- отдел ЗАГС Дзержинского района (проспект Ленинградский, 50);

- отдел ЗАГС Заволжского района (улица С. Орджоникидзе,1);

- отдел ЗАГС Красноперекопского и Фрунзенского районов (Московский проспект, 107).