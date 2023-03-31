В Ярославле второй день ищут 78-летнюю женщину

Приметы пропавшей. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле вчера, 30 марта, пропала 78-летняя Нина Никитина. Она ушла из дома в Дзержинского районе и не вернулась. Родные ничего не знают о ее местонахождении.

Приметы Нины: на вид 78 лет, рост 165-170 сантиметров, плотное телосложение, короткие светлые волосы и серые глаза.

Пропавшая была одета в коричневую шапку, коричневое пальто с капюшоном, серые брюки и черные сапоги.

Женщина может нуждаться в медицинской помощи.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего человека или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция, 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас, - сообщили в поисково-спасательном отряде.