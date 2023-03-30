В Рыбинске на улице Радищева летом проведут масштабный ремонт Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске летом на улице Радищева проведут масштабный ремонт - обновят участок от улицы Советской до улицы Пушкина.

До начала ремонта асфальтового покрытия Рыбинская генерация заменит почти 500 метров теплотрассы. За последние пять лет на теплотрассе на улице Радищева было устранено 38 дефектов. Каждая авария сопровождается отключениями теплоснабжения для 150 домов.

- Участок магистральной теплотрассы значительно изношен. Кроме самих сетей планируется замена запорной арматуры, а при необходимости - строительные работы по восстановлению тепловых камер, - рассказал технический директор ООО «Рыбинская генерация» Алексей Тарасов.

Глава города Дмитрий Рудаков подчеркнул, что в этом году будут на ремонт сетей потратят 418 миллионов рублей. Еще 400 миллионов город получит в 2024.