Ярославский «Шинник» представил еще один вариант новой формы

Новый комплект формы выполнен в традиционных клубных цветах. ФОТО: ФК "Шинник"

Футбольный клуб «Шинник» презентовал еще один комплект формы. Прошлый, выполненный в светлой гамме и стилизованный под 1000-рублевую купюру, одобрили не все ярославцы. Новый комплект к радости болельщиков выполнен в традиционных клубных цветах.

- Для создателей новой экипировки было важно подчеркнуть связь «Шинника» с родным городом. Поэтому на футболках команды содержатся отсылки к достопримечательностям Ярославля - памятнику Ярославу Мудрому, часовне Казанской иконы Божией Матери и храму Петра и Павла. Силуэты главных символов города изображены как на центральных полосах на груди, так и на спине, - сообщает пресс-служба ФК.

В дизайне есть отсылка к 66-летию со дня основания «Шинника», которое отмечается в этом году. В честь этого события на воротничке закреплен знак «66», который, говорят в клубе, можно прочитать и как цифры, и как пожелание хорошей игры - Good Game (GG).

В новом комплекте футболисты выйдут на поле 8 апреля. Ярославцы сыграют с игроками «Волги» из Ульяновска.