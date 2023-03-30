В майские праздники из Ярославля в Москву и Санкт-Петербург пустят дополнительные поезда

Из Ярославля в Москву и Санкт-Петербург будут ходить дополнительные поезда. Фото: Полина Вачнадзе

В конце апреля и в майские праздники из Ярославля в Москву и Санкт-Петербург будут ходить дополнительные поезда.

Дополнительные ночные поезда из Ярославля в столицу назначены на 29 и 30 апреля, а также 2, 6, 8 и 10 мая. В обратном направлении – из Москвы в Ярославль - они пойдут 29 апреля, 1, 2, 6, 9 и 10 мая также в ночное время.

В северную столицу из Ярославля можно будет уехать днем 1 и 9 мая, а вернуться вечерними поездами 28 апреля и 5 мая. Составы делают остановки в Вологде и Череповце.

Продажа билетов уже открыта.