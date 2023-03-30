В Ярославле военная «буханка» врезалась в грузовик, остановившийся из-за поломки

В аварии у ярославского НПЗ погиб один человек. Скриншот с видео, ГТРК "Ярославия"

Авария, которая произошла сегодня, 30 марта, у нефтеперерабатывающего завода в Ярославле, унесла жизнь одного человека. Около 8:20 утра в стоящую на дороге «Газель» врезался военный УАЗ. Как сообщает ГТРК «Ярославия» с места аварии, погиб пассажир «буханки». Водитель этого автомобиля госпитализирован.

«Газель», которая ехала из Рыбинска, остановилась в крайней правой полосе из-за неисправности. По словам очевидцев, водитель УАЗа не справился с управлением и влетел в бок грузовика. Не исключено, что причиной стала скользкая дорога.

На месте работают сотрудники ГИБДД и военной автоинспекции.