В районе Ярославской области ввели карантин из-за бешенства

В Угличском районе у домашней собаки нашли бешенство. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Угличском районе Ярославской области указом губернатора введен карантин по бешенству. Он будет действовать до 5 июня 2023 года.

- Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории Отрадновского сельского поселения (в границах деревень Егорьевское, Нинорово, Осеево) Угличского муниципального района Ярославской области, – говорится в документе.

Эпизоотический очаг установлен на площади в 16 квадратов на территории деревни Осеево. По всей видимости, там жила домашняя собака, у которой выявили опасное и для зверей, и для людей заболевание.

До 5 июня на территории неблагополучного пункта запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, на которых могут находиться восприимчивые к заболеванию животные. Запрещен вывоз животных за исключением тех, которых отправляют на убой, и отлов диких зверей. Запрещается лечить больных бешенством животных, снимать с них шкуры.