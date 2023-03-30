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НовостиПроисшествия30 марта 2023 8:09

У НПЗ в Ярославле военный автомобиль врезался в грузовик

Очевидцы сообщают, что есть погибший
Полина Вачнадзе
Авария произошла на въезде в Ярославль. Скриншот с видео, "Подслушано у водителей" ВКонтакте

Авария произошла на въезде в Ярославль. Скриншот с видео, "Подслушано у водителей" ВКонтакте

Утром 30 марта в Ярославле произошло серьезное ДТП. В районе НПЗ столкнулись военный УАЗ и грузовик.

- Буханку занесло на дороге и она в бочину залетела в «Газель», - предполагают очевидцы.

По предварительным данным, в аварии погиб один человек. Информация будет обновляться.

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