Едим не дома: Wink покажет новый документальный сериал о столичной ресторанной отрасли

Высокая кухня Москвы представлена в новом качестве. Кадр из фильма. ПАО «Ростелеком»

В видеосервисах Wink и Premier 30 марта состоится премьера нового документального сериала журналиста и писателя Сергея Минаева «Рестораны Москвы» (18+). Производством шестисерийного проекта занималась компания Line Up Данилы Шарапова и Сергея Минаева при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

В сериале приняли участие главные герои ресторанной индустрии — Андрей Деллос, Иван Березуцкий, Сергей Березуцкий, Борис Зарьков, Александр Раппопорт, Екатерина Алехина, Владимир Мухин, Илья Тютенков, Уиллиам Ламберти, Давид Эммерле, Наталья Белоногова, Евгения Ужегова, Владимир Чистяков, Максим Ползиков, Никита Фомкин и другие.

Вместе с самыми известными рестораторами и звездами гида Michelin Сергей Минаев отправляется в большое путешествие по ресторанной индустрии Москвы, чтобы разобраться, как устроены самые модные заведения столицы, как создаются самые изысканные блюда и какие риски ждут тех, кто хочет связать свою жизнь с ресторанным бизнесом.

— Как минимум раз в неделю каждый из нас проводит время в московском баре или ресторане — свидание, деловая встреча, вечеринка с друзьями. Одни чокаются бокалами, другие первый раз пробуют блюдо или коктейль, кто-то сосредоточен, кто-то веселится. Представьте, что именно в этот момент сделан стоп-кадр — время застывает, и перед глазами гостей открывается пространство, в котором видна кухня, ферма, мастерская архитектора, рынок. Здесь выбирает продукты шеф, там — оценивает дизайн-проект ресторатор. В этом фильме мы попытались показать, как устроена московская гастрономическая "сцена": от грядки до тарелки, от первого эскиза до открытия ресторана. И за всем этим стоят потрясающие люди, ежедневно дарящие нам радость, — подчеркнул автор сериала Сергей Минаев.

Режиссер Сергей Минаев также задействован в сериале. Кадр из фильма. ПАО «Ростелеком»

— Региональные представители индустрии смогут лучше узнать опыт столичных коллег, а гурманы, которые собираются приехать в Москву в командировку или путешествие, — выбрать лучший, по их мнению, ресторан, — отметил директор Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») Антон Володькин.

Создатели фильма отмечают, что в шести сериях создатели проекта раскроют секреты московского ресторанного бизнеса и высокой кухни.

Трейлер сериала тут

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