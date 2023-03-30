В Рыбинске из-за паводка может затопить дороги и низменности

Серьезных паводковых явлений в этом году в Рыбинске не будет. Фото: Администрация Рыбинска

Серьезных паводковых явлений в этом году в Рыбинске не будет. Об этом сообщили в администрации города.

- Согласно прогнозу от МЧС России по Ярославской области паводковых ситуаций, половодья, заторов, зажоров на территории Рыбинска не ожидается. Подтопление набережной, как происходило в предыдущие годы, также не прогнозируется, - рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС города Рыбинска Евгений Поспелов.

Но из-за активного таяния снега и дождей возможны подтопления на дорогах и в низменных местах.

Сейчас уровни Горьковского и Рыбинского водохранилищ в городе соответствуют уровню прогнозируемых норм. Замеры проводятся ежедневно.