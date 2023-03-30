В Ярославле 23-летнего экс-сотрудника колонии подозревают в получении взятки

В Ярославле экс-сотрудника колонии подозревают в получении взятки. Фото: СУ СКР по Ярославской области

Бывшего начальника отдела по воспитательной работе с осужденными ярославской ИК-1 подозревают в получении взятки. По версии следствия, 23-летний сотрудник колонии получил вознаграждение за то, что пронес на территорию исправительного учреждения два мобильника и передал их заключенному.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками регионального УФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН преступная деятельность подозреваемого была пресечена, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Расследование уголовного дела продолжается.