Глава Рыбинска навестил бойцов на передовой

Дмитрий Рудаков навестил бойцов из Рыбинска на передовой. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков встретился с бойцами, которые сейчас находятся на передовой, на Сватовском направлении. В зону СВО градоначальник отправился в первую очередь для того, чтобы поддержать ребят, во вторую – чтобы доставить им гуманитарный груз.

- Передали инструменты, коптеры, тепловизор, лекарства и то, что в список обычно не входит – маленькие знаки родного города: толстовку с Рыбинском, шарф «Полета». Их ребята приняли с особой теплотой, - рассказывает Дмитрий Рудаков.

По словам главы Рыбинска, бойцам очень повезло с командиром. Дмитрий Рудаков назвал его Человеком с большой буквы, который бережет солдат. В подразделении атмосфера дружбы, товарищества, взаимовыручки.

- Будем продолжать помогать. Это правильно, это по совести. Прошу рыбинцев не оставаться в стороне. Главный вывод из поездки - помощь действительно очень нужна ребятам. Вопрос в номенклатуре помощи. Например, продуктами ребята обеспечены хорошо, - написал градоначальник.

Но необходимы летняя форма, нижнее белье, летние маскировочные халаты, генераторы, бензопилы, радиостанции с конкретными параметрами, газовые баллоны, квадрокоптеры, маскировочные сети на авто, средства от клещей.

Подробности сбора можно узнать здесь.

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