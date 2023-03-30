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НовостиОбщество30 марта 2023 6:26

В Ярославле вырастет стоимость проезда на речном трамвайчике

Цена увеличится с 40 до 44 рублей
Полина Вачнадзе
Стоимость проезда по реке на речном трамвайчике вырастет в этом году.

Стоимость проезда по реке на речном трамвайчике вырастет в этом году.

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле в этом навигационном сезоне повысится стоимость билета на речной трамвайчик. Вместо 40 рублей пассажирам придется платить 44 рубля.

Данный тариф действует на расстояния не более 11 километров включительно. Он распространяется на пригородные маршруты Ярославль-Константиново, Ярославль-Кузьминово, Ярославль-Новые Ченцы и Ярославль-Сады.

- При проезде на расстояние свыше 11 километров плата за проезд определяется исходя из расстояния проезда и тарифа 3,78 рубля за 1 пассажиро-километр, - говорится в постановлении департамента регулирования тарифов.

В департаменте уточнили, что суммы от 50 копеек и выше будут округляться до рубля, а ниже 50 копеек – отбрасываться.