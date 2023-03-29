В Ярославле местная жительница заняла у знакомых 48 миллионов рублей и не вернула деньги Фото: Даниил ОПАРИН

В Ярославле 36-летняя местная жительница признана виновной по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Два года подряд – с 2017 по 2019 – женщина занимала у своих знакомых деньги, якобы на развитие сети алкогольных магазинов. При этом, она обещала вернуть все долги с процентами. Однако позже выяснилось, что никакого бизнеса у нее нет и развивать она ничего не собиралась.

- В результате преступных действий восьми потерпевшим причинен ущерб на сумму более 48 миллионов рублей. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил женщину к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании с мошенницы причиненного вреда, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.