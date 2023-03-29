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НовостиОбщество29 марта 2023 14:11

В Ярославле на Пасху в районе кладбищ ограничат парковку и стоянку машин

Ограничения будут действовать с 6 до 16 часов
Анастасия ГОЛУБЕВА
Схема ограничений около Леонтьевского кладбища

Схема ограничений около Леонтьевского кладбища

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 16 апреля, на Пасху, ограничат остановку и стоянку и двух кладбищ – Осташинского и Леонтьевского. На указанных участках ограничение будут действовать с 6 до 16 часов.

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения 16.04.2023 в период празднования православного праздника «Светлое Христово Воскресенье» (Пасха), с 06.00 часов до 16.00 часов в районе Осташинского и Леонтьевского кладбищ вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств, - сообщили в мэрии Ярославля.

Схема ограничений около Осташинского кладбища

Схема ограничений около Осташинского кладбища

Фото: Мэрия Ярославля