В Ярославле 1 апреля новые автобусы выйдут на 25 маршрутов

Вопросы по работе общественного транспорта ярославцы могут задать по телефону 122. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 апреля новые автобусы выйдут на 25 городских маршрутов. В их числе:

- №№4, 5, 33 обслуживает ООО «СтарТранс»;

- №№8, 14, 15, 41а, 41б, 42 и 53 – ООО «Транспорт Ярославии»;

- №№2к, 4а, 11, 28, 76, 99 – ООО «Первая пассажирская компания»;

- №№70, 77 – ООО «ЯТК-2».

Полностью автопарк планируют обновить к лету: на 137 маршрутов выйдут более 600 машин.

Вопросы по работе общественного транспорта ярославцы могут задать по телефону 122. В кол-центре можно получить информацию о расписании автобусов, работе транспортных карт. Операторы принимают сообщения о техническом и санитарном состоянии машин.

Кол-центр работает круглосуточно и без выходных. Также по номеру 122 можно получить сведения о службе по контракту и частичной мобилизации, коронавирусе, «Туристическом кэшбеке». Пока что в тестовом режиме работает линия для вызова врача на дом и записи к врачу.