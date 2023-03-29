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НовостиОбщество29 марта 2023 13:27

В Ярославле 1 апреля новые автобусы выйдут на 25 маршрутов

Рассказываем, где они будут работать
Полина Вачнадзе
Вопросы по работе общественного транспорта ярославцы могут задать по телефону 122.

Вопросы по работе общественного транспорта ярославцы могут задать по телефону 122.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 апреля новые автобусы выйдут на 25 городских маршрутов. В их числе:

- №№4, 5, 33 обслуживает ООО «СтарТранс»;

- №№8, 14, 15, 41а, 41б, 42 и 53 – ООО «Транспорт Ярославии»;

- №№2к, 4а, 11, 28, 76, 99 – ООО «Первая пассажирская компания»;

- №№70, 77 – ООО «ЯТК-2».

Полностью автопарк планируют обновить к лету: на 137 маршрутов выйдут более 600 машин.

Вопросы по работе общественного транспорта ярославцы могут задать по телефону 122. В кол-центре можно получить информацию о расписании автобусов, работе транспортных карт. Операторы принимают сообщения о техническом и санитарном состоянии машин.

Кол-центр работает круглосуточно и без выходных. Также по номеру 122 можно получить сведения о службе по контракту и частичной мобилизации, коронавирусе, «Туристическом кэшбеке». Пока что в тестовом режиме работает линия для вызова врача на дом и записи к врачу.