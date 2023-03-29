В Ярославле состоялся областной слет Юных инспекторов движения Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле состоялся областной слет Юных инспекторов движения. Он прошел на базе Центра детей и юношества, собрав более 400 ребят из разных районов региона.

К своему 50-летию движение «ЮИД» приобрело официальный статус Общероссийской общественной детско-юношеской организации по пропаганде безопасности дорожного движения «Юные инспекторы движения».

В центре дополнительного образования праздник собрал самых активных участников команд ЮИД Ярославской области.

- По традиции, для участников ежегодного слета была подготовлена тематическая программа, во время которой юные инспекторы движения приняли участие в творческих, интеллектуальных конкурсах, тренингах и различных мастер-классах, в том числе с использованием мобильного комплекса «Лаборатория безопасности», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.