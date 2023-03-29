На центральных улицах Ярославля высадят клены и липы

В центре Ярославля посадят клены и лицы. ФОТО: Любовь Сурова, Telegram-канал

В центре Ярославля высадят саженцы деревьев. Об этом в своей Telegram-канале рассказала депутат муниципалитета Любовь Сурова.

Осенью прошлого года улицу Кирова «оголили» - старые аварийные деревья убрали, а новые не посадили. Выяснилось, что на них в бюджете нет денег. Ярославцы обратились за помощью к депутату, она нашла мецената. Генеральный директор одного из жилищных комплексов города Алексей Степанов согласился выделить средства на высадку 40 деревьев.

- Вчера с заместителем мэра Николавем Степановым и представителями «Горзеленхозстроя» мы провели инспекцию центральных улиц в Кировском районе, где спилены аварийные дереьвя. Определили три улицы, для которых будут закуплены саженцы – Трефолева, Кирова, Нихимсона, - сообщила Любовь Сурова.

Подготовка мест для посадки уже началась. В мае в центре Ярославля посадят клены и липы.