Завтра стартует конкурс агроинноваций для молодых ученых

Одна из номинаций - технологии выращивания хмеля в России. ФОТО Ивана Петрова

Конкурс «Агроинновации для выращивания ячменя и хмеля в России» направлен на поддержку молодых ученых и призван найти новые технологии в области выращивания пивоваренного ячменя высокого качества, повышения урожайности и плодородности почв, внедрения технологий ответственного земледелия и решений для выращивания хмеля. Подать заявку на участие можно до 25 июня 2023 года.

Пивоваренная компания «Балтика» с 2005 года развивает собственную агропрограмму для контроля качества ячменя на всех этапах выращивания — от посадки семян до уборки урожая.

— Мы постоянно внедряем инновации, чтобы обеспечить стабильность качества пивоваренного ячменя даже в сложных погодных условиях, а также его соответствие лучшим мировым стандартам. Также в рамках нашей программы устойчивого развития мы стремимся снизить углеродный след агропрограммы и бережнее относиться к ресурсам. Например, три года назад мы запустили мониторинг посевов с помощью дистанционного зондирования на основании спутниковых снимков. Фотографии полей в специальном спектральном диапазоне позволяют оценивать интенсивность фотосинтеза, дают кураторам агропрограммы возможность понять, как себя чувствует ячмень на каждом поле. Это только один из примеров инноваций в агросекторе, который динамично развивается благодаря новым технологиям. Подобные разработки мы постоянно ищем и, уверен, сможем увидеть среди работ конкурсантов, — прокомментировал директор по пивопроизводству и агропроектам компании Игорь Матвеев.

Конкурс проводится по пяти номинациям:

1. Новые агротехнологии при выращивания пивоваренного ячменя: системы точного земледелия, обработка почв, севообороты.

2. Инновационные проекты, направленные на оценку влияния использования удобрений и микроэлементов на качество пивоваренного ячменя.

3. Инновации в области защиты пивоваренного ячменя.

4. Новые технологические схемы выращивания пивоваренного ячменя в регионах России.

5. Инновационные технологии выращивания хмеля в России.

Принять участие в конкурсе могут молодые ученые (исследователи, студенты и аспиранты, сотрудники НИИ) с российским гражданством в возрасте до 40 лет включительно. Для этого необходимо до 25 июня отправить заявку на ru_agro_konkurs@baltika.com с кратким описанием научно-технической разработки, включая цели и область применения, выбранной номинацией, и заполненной заявкой.

На конкурс можно подавать как уже готовые решения, результаты научных исследований, изобретения, полезные модели, так и проекты на стадии разработки. Победитель в каждой номинации получит 300 000 рублей.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте