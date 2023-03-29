Ярославские следователи приняли участие в совещании по расследованию преступлений, связанных с реализацией нацпроектов

Руководитель СКР по Ярославской области Анатолий Щуров принял участие в совещании по вопросам расследования уголовных дел, связанных с реализацией национальных проектов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель СКР по Ярославской области Анатолий Щуров принял участие в совещании по вопросам расследования уголовных дел, связанных с реализацией национальных проектов.

В прошлом году в России было возбуждено 634 дела данной категории. Чаще всего они были связаны с реализацией демографических и жилищных программ.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин напомнил, что на нацпрограммы из бюджета страны выделяются огромные средства. Но их освоение нередко проходит с нарушениями закона.

- Мы должны с вами обеспечить неотвратимость наказания виновных и принятие мер по компенсации нанесенного ущерба, - подчеркнул руководитель ведомства.

Начальник следственного управления СК России по Ярославской области Анатолий Петрович Щуров доложил, что в целях выявления преступлений данной категории приняты меры организационного характера. Например, налажено взаимодействие с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, контрольно-счетной палатой, представителями общественных организаций и другими контролирующими и надзорными органами.