На вопросы ярославцев 29 марта ответят руководители отделов полиции

Руководители территориальных органов МВД России ответят на вопросы ярославцев. Фото: Полина Вачнадзе

Сегодня, 29 марта, руководители территориальных органов МВД России ответят на вопросы ярославцев. Прямая линия пройдет с 16:00 до 17:00.

Звонки принимают по телефонам, указанным ниже.

В г. Ярославле:

- ОМВД России по Дзержинскому городскому району,

Начальник полковник полиции Ренат Зейнуллаевич Магомедов

телефон (4852) 55-47-14;

- ОМВД России по Заволжскому городскому району,

Начальник полковник полиции Валерий Павлович Волков

телефон (4852) 72-31-69;

- ОМВД России по Кировскому городскому району,

Начальник подполковник полиции Вячеслав Николаевич Капрашов

телефон (4852) 32-90-49;

- ОМВД России по Красноперекопскому городскому району,

Начальник подполковник полиции Александр Юрьевич Фураев

телефон (4852) 21-51-54;

- ОМВД России по Ленинскому городскому району,

Начальник подполковник полиции Алексей Евгеньевич Силантьев

телефон (4852) 73-82-24;

- ОМВД России по Фрунзенскому городскому району,

Начальник полковник полиции Андрей Юрьевич Сабуров

телефон (4852) 46-36-57.

Номера телефонов районных руководителей полиции можно узнать здесь.