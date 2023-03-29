На вопросы ярославцев 29 марта ответят руководители отделов полиции

Руководители территориальных органов МВД России ответят на вопросы ярославцев.
Фото: Полина Вачнадзе
Сегодня, 29 марта, руководители территориальных органов МВД России ответят на вопросы ярославцев. Прямая линия пройдет с 16:00 до 17:00.
Звонки принимают по телефонам, указанным ниже.
В г. Ярославле:
- ОМВД России по Дзержинскому городскому району,
Начальник полковник полиции Ренат Зейнуллаевич Магомедов
телефон (4852) 55-47-14;
- ОМВД России по Заволжскому городскому району,
Начальник полковник полиции Валерий Павлович Волков
телефон (4852) 72-31-69;
- ОМВД России по Кировскому городскому району,
Начальник подполковник полиции Вячеслав Николаевич Капрашов
телефон (4852) 32-90-49;
- ОМВД России по Красноперекопскому городскому району,
Начальник подполковник полиции Александр Юрьевич Фураев
телефон (4852) 21-51-54;
- ОМВД России по Ленинскому городскому району,
Начальник подполковник полиции Алексей Евгеньевич Силантьев
телефон (4852) 73-82-24;
- ОМВД России по Фрунзенскому городскому району,
Начальник полковник полиции Андрей Юрьевич Сабуров
телефон (4852) 46-36-57.
Номера телефонов районных руководителей полиции можно узнать здесь.