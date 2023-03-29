Аллея в Демидовском сквере Ярославля получила название Вахромеевский бульвар

В Ярославле появился бульвар Вахромеева. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле появился бульвар Вахромеева. Соответствующее постановление уже подписано и опубликовано на сайте мэрии города:

- Изменить наименование участка элемента улично-дорожной сети,

расположенного в Кировском районе города Ярославля, - Вахромеевский бульвар.

Речь идет об участке в Демидовском сквере, который начинается от входа со стороны храма Ильи Пророка и заканчивается у мемориала «Вечный огонь».

Иван Вахромеев – русский предприниматель и общественный деятель, был городской головой Ярославля с 1881 по 1887 годы и с 1897 по 1905-й. На средства Вахромеева реконструирована Ильинская площадь и отреставрирована церковь Ильи Пророка.

Также разработан проект постановления о реорганизации памятника природы «Демидовский сквер». Как сообщает ГТРК «Ярославия», ему, возможно, будет присвоен статус туристко-рекреационной местности.

Сейчас Демидовский сквер является объектом культурного наследия регионального значения. На его территории растут липа, ясень, вяз, ель, туя, сосна, пихта, можжевельник, черемуха, рябина, каштан, дуб, береза, клен. Самым старым деревьям больше 200 лет.