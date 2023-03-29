В ярославской парке «Нефтяник» спилили дерево, у которого все фотографировались

В ярославском парке спилили деревья, которые горожане считали местнйо достопримечательностью ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В ярославском парке «Нкефтяник» спилили иву, которую горожане считали достопримечательностью этого места отдыха. Дерево, которое росло на берегу пруда, красиво лежало на воде. Рядом с ним часто устраивали фотосессии, а ярославцы, катающиеся на лодках, заплывали в его зелень.

Но не только эта ива попала под пилу.

- Попилюкали все деревья, склонившиеся над прудом! А это было так красиво! Кому они мешали? – пишет автор поста в группе «Подслушано в Ярославле».

Ярославцы не смогли сдержать своего негодования:

- Это дерево изюминкой парка было. Всё изуродовали.

- Серьезно? Тьфу на них... Хотел там лето фотосессию устроить. Да и птицы красиво сидели на них. Да и вообще было красиво.

- Город скоро станет лысым. А какой раньше красивый был, весь в зелени.

- Живые, вполне здоровые деревья росли десятилетиями. Зачем их так? Больше нет желания в парк ехать, а мы очень его любили.

- Ну вот, мы туда, каждое 1 сентября ходили, традиция, теперь фууу.

- В нашей области вообще отношение к деревьям такое, что пора каждому сознательному гражданину вить на дереве гнездо, чтобы дерево охранять!

Но некоторые горожане одобрили то, что произошло.

- Если бы кто-то, ребенок, например, упал бы в воду с дерева, то пост был бы: почему вовремя не спилили, куда смотрит администрация?».

- Была я вчера в парке. Там не все деревья спилили! А все спиленные деревья уже «больные», гниют внутри, это видно на месте спила. Значит, они могли упасть в любой момент. Вместе с водрузившимся на них фотомоделями или детьми. Так что хорошо, что за парком следят и ухаживают.

Как оказалось, спиленные деревья, действительно сочли аварийными. Убрали их для обеспечения безопасности посетителей парка.