В Ярославле возбудили уголовное дело из-за протекающей крыши многоквартирного дома

В таких условиях живут ярославцы в доме на улице Балтийской Фото: СУ СКР по Ярославской области

Черная плесень на стенах и потолках, постоянные протечки – в таких условиях уже несколько лет живут жильцы дома на улице Балтийской в Ярославле.

- Из управляющей компании приходили, смотрели, несколько раз фотографировали. Поклеили плиткой, но она слетела. Бесполезно все, - говорят хозяйка одной из комнат.

В 2019 году было проведено обследование крыши многоэтажки, согласно вынесенному заключению, требовались капитальный ремонт кровли и ее конструктивных элементов.

В 2020 году документы направили в Региональный фонд содействия капитальному ремонты МКД Ярославской области для решения вопроса о включении здания в план программы капремонта на 2019-2020 годы. Однако сотрудники фонда это делать отказались. Как считают в СКР, необоснованно и незаконно.

- По результатам проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ «Халатность», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления.

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