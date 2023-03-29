В Ярославской области началась регистрация на полумарафон «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу»

Началась регистрация на участие в забеге. ФОТО: Фармэко – Бегом по Золотому кольцу

Началась регистрация участников забегов полумарафона «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу». Первый старт под названием «Май. Мир. Молодость» пройдет 1 мая в Тутаеве.

- Шесть из 10 стартов состоятся в нашем регионе. Особое внимание организаторы уделят безопасности и медицинскому сопровождению забегов, - сказал глава Ярославской области Михаил Евраев.

Помимо Тутаева, соревнования пройдут в Мышкине, Переславле, Рыбинске, Ростове и Ярославле. Как и прежде, будут выделены бесплатные квоты для школьников, студентов, воспитанников адаптивных центров.

В этом году в Ярославле состоится юбилейный, 10-ый полумарафон «Золотое кольцо». С него в 2014 году начался этот проект. За все время в стартах приняли участие более 170 тысяч любителей спорта.

На забеги-2023 уже зарегистрировались более пяти тысяч участников из 66 областей. Подробности можно узнать здесь.