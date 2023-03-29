Ярославна отсудила у «ЯрГЭТ» 150 тысяч рублей за удар током в троллейбусе

Ярославна получила компенсацию за удар током в троллейбусе. Фото: Олег УКЛАДОВ

Суд Дзержинского района Ярославля удовлетворил иск Елены Преснухиной к АО «Яргорэлектротранс». Компания должна возместить 150 тысяч рублей ярославне, которая пострадала от удара током в троллейбусе.

- В пользу истца с АО «Яргорэлектротранс» взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей, штраф в 50 тысяч рублей за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя, а также судебные расходы около 7,5 тысяч рублей. Иск Преснухиной к страховой компании оставлен без рассмотрения, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

ЧП на остановке «Торговый переулок» произошло больше года назад – в декабре 2021-го. При посадке в троллейбус №8 Елена Преснухина взялась за поручень и получила удар током. На ладонях от разряда остались следы, после случившегося у пострадавшей наблюдались проблемы со здоровьем.

- Принимая решение, суд пришел к выводу, что ответчик несет ответственность за причиненный потребителю вред, так как не обеспечил безопасность предоставляемой услуги, - уточнили в суде.

Решение в законную силу еще не вступило.