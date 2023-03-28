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НовостиОбщество28 марта 2023 13:29

В Ярославле 6 апреля из-за съемок фильма перекроют Автозаводскую улицу

По указанному участку нельзя будет проехать с 6 до 17 часов
Анастасия ГОЛУБЕВА
Схема перекрытия

Схема перекрытия

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 6 апреля из-за съемок фильма перекроют Автозаводскую улицу. По указанному на схеме участку нельзя будет проехать с 6 до 17 часов.

- В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения в период проведения съемок телевизионного фильма компанией «ЯРСИНЕМА», 06.04.2023 с 06.00 часов до 17.00 часов на участке улицы Автозаводской вводится временное ограничение движения транспортных средств. Просим быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения», - сообщили в мэрии города.