Сотрудников ярославского ПАТП-1 устроят в транспортные организации без прерывания стажа

447 из 669 сотрудников ярославского ПАТП-1 согласились перейти на работу в другие транспортные организации. Фото: Правительство Ярославской области

447 из 669 сотрудников ярославского ПАТП-1 согласились перейти на работу в другие транспортные организации. Об этом сообщили в правительстве региона.

- Трудоустройство идет в соответствии с законодательством, через прекращение договора с АО «ПАТП-1» и без прерывания трудового стажа. Наши сотрудники с трудовыми договорами, должностными инструкциями и другими необходимыми документами рассказывают людям об условиях и возможностях в новых организациях. Тем, кто находится на больничном или в отпуске, разосланы заказные письма с информацией, - рассказал директор ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Илья Прокопьев.

Потребность в специалистах есть и у АО «ЯрГЭТ». На предприятии готовы принять 76 ремонтных рабочих, 60 кондукторов и 40 учеников водителей.