Переправа в Тутаеве Ярославской области откроется к началу навигации

С берега на берег тутаевцев возит теплоход "Борис Кустодиев". ФОТО: администрация Тутаевского района

Грузопассажирская переправа в Тутаеве откроется к сезону навигации-2023. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

- До середины лета планируем оборудовать ее новыми, современными причалами на обоих берегах Волги, - сказал глава региона.

На отсутствие нормального сообщения между правым и левым берегами Тутаева жители города жалуются уже много лет. Летом работает теплоход «Борис Кустодиев», на который тоже поступает немало жалоб, зимой тутаевцы переходят Волгу по льду. В межсезонье приходится ездить на автобусе через Ярославль, а это затратно и по деньгам, и по времени.

Паром, который возил и пассажиров, и автомобили, в Тутаеве прекратил работать в 2020 году. Причиной стало разрушение причалов, к которым он причаливал.

- Кроме того, в этом году планируют построить причал в Толге, а в ближайшие два года сделать универсальные причалы на левом берегу Тутаева, в Угличе, Пошехонье, поселке Красный Профинтерн и в Брейтово, - сказал Михаил Евраев.